Motoristas enfrentam lentidão na chegada a São Paulo Os motoristas que chegam a São Paulo pela Rodovia Castello Branco e pela Rodovia dos Bandeirantes enfrentam trânsito complicado, esta manhã. O excesso de veículos e o reflexo de um acidente que aconteceu no início da manhã na Marginal do Tietê, provocam dez quilômetros de congestionamento pela rodovia Castello Branco. A rodovia dos Bandeirantes tem dois quilômetros de lentidão mas, por volta das 9 horas, foi registrado um pico de lentidão de também dez quilômetros. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, o trânsito na Marginal do Tietê já foi normalizado, mas ainda há lentidão desde o "Cebolão" até a ponte Cruzeiro do Sul.