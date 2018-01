Motoristas enfrentam lentidão na Marginal do Pinheiros O congestionamento em São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 14, está muito complicado. De acordo com medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 9 horas foram registrados 131 quilômetros de lentidão nas principais ruas e avenidas da capital, índice muito superior à media de 86 quilômetros para o horário. Quem trafega pela Marginal do Pinheiros enfrenta muita lentidão nos dois sentidos. Na pista sentido Santo Amaro Jaguaré, há 11,5 quilômetros de morosidade, desde a Ponte Transamérica até a Ponte Universitária. Quem trafega no sentido contrário, Jaguaré Santo Amaro, encontra 10 quilômetros de trânsito lento entre a saída da Rodovia Castelo Branco e a Ponte Ary Torres. Um caminhão que transportava cilindros de gás que tombou na alça de acesso da Avenida Washington Luís para o Viaduto João Julião da Costa Aguiar ainda não havia sido removido até as 9 horas.