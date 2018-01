Motoristas enfrentam trânsito complicado na Imigrantes O retorno do paulistano, após o feriado de Finados, é relativamente tranqüilo. Até às 14h30, o tráfego só era intenso no sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital às cidades da Baixada Santista. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema, e a Polícia Rodoviária Estadual, dos 286 mil veículos que desceram à Baixada cerca de 197 mil já retornaram, faltando apenas 89 mil. Na última hora passaram pelos pedágios do sistema, no sentido de São Paulo, 7.300 veículos. Acidentes não foram registrados e o tráfego estava mais intenso na Rodovia Imigrantes na região do planalto. Na Via Anchieta, o tráfego fluía melhor. Não houve registro de acidentes também nas estradas federais que ligam São Paulo ao Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Federal e nas rodovias que ligam a capital ao interior do Estado. As concessionárias NovaDutra, Autoban e Viaoeste e a Dersa informaram que o fluxo nas rodovias Presidente Dutra, Bandeirantes, Castelo Branco e Anhangüera era considerado normal até às 14h30, mas há a expectativa de que se intensifiquem no fim do dia.