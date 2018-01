Motoristas enfrentam trânsito intenso na volta do litoral O motorista que aproveitou o fim de semana no litoral paulista enfrenta trânsito intenso em direção à capital na noite deste domingo. De acordo com as polícias Rodoviária Federal e Estadual e a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, apesar do grande movimento, não há registro de acidentes e congestionamentos no sistema Anchieta-Imigrantes, na Mogi-Bertioga e na Tamoios. O tráfego também flui normalmente nas demais rodovias que cortam São Paulo. Clima O primeiro fim de semana de fevereiro foi quente e seco na capital paulista. Desde sexta-feira, os termômetros voltaram a registrar calor acima de 30 graus e umidade do ar abaixo dos 50% por causa da grande massa de ar quente que encobre o Estado de São Paulo. Nos grandes centros, a combinação de altas temperaturas com baixa umidade do ar e vento fraco costuma aumentar a poluição, principalmente por ozônio. Foi o que aconteceu no sábado, quando as regiões de São Caetano, Diadema e Mauá entraram em estado de atenção por concentração de ozônio acima dos padrões estabelecidos pela legislação ambiental, de acordo com Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb). Neste domingo, ar ficou regular na maior parte da Grande São Paulo. Apenas o Cambuci, Congonhas, Taboão da Serra, São Bernardo e centro de Santo André apresentaram boa qualidade. Segundo a meteorologista da empresa Climatempo Patrícia Madeira, na segunda-feira o tempo segue ensolarado e quente em todas as regiões paulistas. As nuvens aumentam à tarde e o dia termina com as típicas chuvas de verão em vários pontos. As temperaturas ficam entre 21 e 34 graus na cidade de São Paulo, com umidade relativa do ar de 60% à tarde. Na terça-feira, o tempo começa a mudar, com a chegada de uma frente fria deixa o tempo chuvoso desde cedo.