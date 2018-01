Motoristas enfrentam trânsito lento na antiga Piaçagüera-Guarujá Os motoristas que seguem para o litoral paulista pela Rodovia Cônego Domenico Rangoni, antiga Piaçagüera-Guarujá, enfrentam tráfego lento entre os quilômetros 268 e 274, na Baixada Santista, por causa do movimento intenso. De acordo com a concessionária Ecovias, na descida da serra o tráfego também está bastante intenso, com alguns pontos de parada dentro dos túneis da nova pista da Rodovia dos Imigrantes. Na última hora, 8.927 veículos passaram pelos pedágios em direção ao litoral. Desde à zero hora, quando teve início a contagem para o feriado, 110 mil veículos desceram a serra. Por volta das 16 horas, uma queda de moto deixou o tráfego lento entre os quilômetros 52 e 56 da pista de subida da Rodovia dos Imigrantes, segundo a Ecovias. A vítima foi levada ao pronto-socorro de Cubatão e o trânsito já está normalizado.