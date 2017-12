Motoristas parados em alagamentos são assaltados na Dutra, no Rio

SÃO PAULO - Motoristas parados por causa de alagamentos provocados pelas chuvas foram alvo de arrastão entre os quilômetros 163 e 165 da Rodovia Presidente Dutra, no município do Rio, nesta quarta-feira, 11. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de dez pessoas que teriam vindo do bairro Jardim América, às margens da rodovia, roubaram dinheiro, bolsas, carteiras e celulares de ao menos cinco motoristas. Ninguém foi preso.

O trânsito ainda está lento no local. Segundo a PRF, no trecho no sentido São Paulo, só carros de grande porte conseguiam atravessar na tarde desta quarta-feira.

A chuva que cai no Estado do Rio provocou transtornos na capital e na Baixada Fluminense - a cidade de Nova Iguaçu decretou estado de calamidade pública.