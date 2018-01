Motoristas param 50% dos ônibus em Jundiaí Cerca de 50% dos motoristas de ônibus de Jundiaí paralisaram as atividades na manhã de hoje, reivindicando 9% de reajuste nos salários e 5% de aumento real. Os passageiros mais afetados foram das empresas Viação Jundiaiense e Auto Ônibus Três Irmãos, com paralisação de 70%, equivalente a cerca de 60 mil pessoas. Na Viação Leme, não houve mobilização. O mesmo ocorreu com a Rápido Luxo Campinas, que faz linhas regionais e que operou normalmente. As empresas oferecem reajuste zero, corte no ticket refeição e do Plano de Saúde. A Prefeitura de Jundiaí denunciou a greve ao Ministério Público do Trabalho.