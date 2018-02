Motoristas têm trânsito bom nas estradas paulistas As principais estradas de São Paulo apresentavam trânsito bom no começo da noite desta sexta-feira, 6, diferentemente do que foi observado na noite de quinta-feira, 5, véspera de feriado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PFR), após às 12 horas desta sexta, o movimento tornou-se normal nas rodovias Fernão Dias, Presidente Dutra e Régis Bittencourt. O motorista que seguia pelas rodovias Anhangüera e Bandeirantes também não enfrentava problemas. A AutoBAN, concessionária que administra as rodovias, informou que o trânsito transcorreu normalmente durante o dia. Entre quinta, às 17 horas desta sexta, 147 mil veículos usaram as vias para deixar São Paulo, e 104 mil seguiram para a capital. No período, houve 36 acidentes, com 18 feridos e uma morte. Com a redução de veículos no Sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias encerrou às 16 horas a chamada "Operação Descida", e implementou o esquema cinco por cinco. Desde o começo da contagem, na quarta, 4, 215 mil veículos já passaram pelo sistema rumo ao litoral paulista; as estradas não registraram acidentes graves até o começo da noite desta sexta. Nas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares o fluxo de veículos, a exemplo das demais, também diminuiu no começo da tarde. Segundo a ViaOeste, das zero hora de quinta até as 19 horas de sexta, 96 mil veículos haviam passado pela Castelo, e 21 mil pela Raposo, para os municípios do Oeste do Estado. O número de acidentes foi baixo nos dois dias: dez, com apenas uma pessoa levemente ferida. Durante a manhã desta sexta, dois acidentes graves provocaram quatro mortes na Régis e na Dutra. Na primeira, uma carreta e um Gol colidiram na altura do km 510, em Cajati, e três pessoas morreram, além de duas terem ficado gravemente feridas. Na altura do km 189 da Dutra, um carro capotou após uma colisão, em Santa Isabel, houve uma vítima fatal e dois feridos.