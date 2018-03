Movimentação de um tucano teria sido rastreada No trabalho dos arapongas que estavam a serviço do comitê da pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, nem tudo é informação velha obtida em pesquisas no Google, como dizem os assessores da ex-ministra. Entre a papelada, há pelo menos um indício de que alguém rastreou a movimentação financeira de um importante integrante da cúpula do PSDB.