Movimentação na Rodoviária Novo Rio pode chegar a 80 mil pessoas

RIO DE JANEIRO - Quase 80 mil pessoas devem chegar ou partir do Rio nesta quarta-feira de Cinzas, 22, a partir dos terminais da Rodoviária Novo Rio, na zona portuária da capital fluminense. Pelos cálculos do Consórcio Novo Rio, que administra o terminal, 52 mil pessoas devem chegar, até o fim do dia, à capital fluminense. O número representaria o dobro das partidas estimadas. A maior parte das pessoas que chega ao Rio vem da Região dos Lagos e de algumas cidades históricas de Minas Gerais.

De acordo com o consórcio, este ano, seis plataformas foram incorporadas à área de desembarque para reduzir os impactos no trânsito, tanto no terminal quanto no entorno da rodoviária. De manhã, não havia registro de atrasos de partida e chegada de ônibus, mas, nas vias laterais, o fluxo de táxis complicou o trânsito no local e nas proximidades.

O tumulto não chegou a incomodar alguns passageiros, como o engenheiro Tito Pereira de Souza, que estava deixando o Rio em direção à cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. "Está bem organizado aqui [rodoviária], é claro que o fluxo de pessoas é normal por causa da época, mas está bem organizado e não vi tumulto", disse.

A secretária Aline Dutra, que chegou de Cabo Frio, também na Região dos Lagos, informou que apesar de o ônibus em que veio ter saído com atraso, chegou pontualmente ao Rio de Janeiro. "Saiu de lá com atraso [ônibus], mas chegou no tempo previsto, foi bem tranquilo", comentou.

Segundo a assessoria de imprensa do Consórcio Novo Rio, durante todo o período de carnaval, desde o dia 16 até hoje, mais de 400 mil passageiros devem passar pela rodoviária. As 42 empresas de ônibus que atuam no terminal disponibilizaram 12,6 mil veículos, sendo 3,5 mil extras.