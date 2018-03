Movimento 59 tenta reverter reeleição Os candidatos a governador do Estado do Piauí pelo PSDB, Sílvio Mendes, e pelo PTB, João Vicente Claudino, fizeram um acordo tácito de coligação para enfrentar um eventual segundo turno. Juntos, eles criaram o chamado Movimento 59, que seria a soma dos números 45, do PSDB, com o número 14, do PTB. O objetivo é confrontar o governador Wilson Martins (PSB, na foto), candidato à reeleição. Mas pelas projeções das pesquisas de intenção de voto mais recentes, o governador venceria qualquer um dos concorrentes em um provável segundo turno. Para o Senado, o ex-governador Wellington Dias (PT) lidera as intenções de voto.