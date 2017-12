Movimento começa a ficar intenso nas estradas paulistas O movimento começava a se intensificar nas principais estradas paulistas na tarde desta segunda-feira, 9, feriado da Revolução Constitucionalista. No entanto, até as 15h15 não havia registro de congestionamentos nem de acidentes graves, segundo as polícias rodoviárias federal e estadual e as concessionárias dos sistemas Anchieta-Imigrantes, Anhangüera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital às praias do litoral sul, desde a 0 hora de sexta, 6, quando a contagem para o feriado prolongado foi iniciada, dos cerca de 261 mil veículos que desceram a serra rumo à Baixada Santista mais de 142 mil já retornaram à cidade de São Paulo. Entre as 14 horas e as 15 horas desta segunda, 5.633 subiram a Serra em direção à capital e 1.915 veículos utilizaram as estradas do sistema para chegar ao litoral. Por volta das 11 horas, quando o movimento aumentou, a concessionária implantou a Operação Subida (2X8), com as duas pistas da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da Anchieta operando no sentido São Paulo.