Movimento continua intenso na volta da Baixada Santista Cerca de 5.800 veículos por hora sobem a Serra do Mar, pelo sistema Anchieta/Imigrantes, nesta madrugada de terça-feira, segundo a concessionária Ecovias. O movimento é intenso, mas sem congestionamento e com lentidão apenas em alguns pontos. O sistema continua funcionando no esquema 2X8, sendo reservadas para a subida seis pistas da Imigrantes e as duas pistas de uma das vias da Anchieta. As duas pistas da via Sul da Anchieta são destinadas à descida. Conforme a concessionária, nenhum acidente foi registrado na noite de segunda-feira e na madrugada desta terça-feira. Cerca de 1 milhão de veículos desceram à Baixada Santista pelo sistema Anchieta/Imigrantes, desde a quinta-feira, 21. Até a madrugada desta terça-feira o número dos que retornaram não chegou a metade. No balanço parcial, constam 330 acidentes, nos dois sentidos, num total de 192 vítimas, das quais seis morreram. Ao contrário do que muitos imaginavam, o recorde de veículo na subida para a capital não foi à tarde ou na noite do dia 1º. Mas na manhã, entre 9 e 10 horas: 8.705. A Ecovias não confirma informação anteriormente divulgada de que pela manhã seria mudado o esquema aumentando o número de pistas para a descida. Segundo funcionários o esquema 2X8 será mantido enquanto permanecer a intensidade de veículos na subida.