Movimento de carros nas rodovias federais cresce 30%, segundo cálculos da PRF

BRASÍLIA – A movimentação nas estradas federais na véspera do feriado de Ano-Novo aumentou cerca de 30%. No sábado, 31, o movimento deve continuar intenso, principalmente nas estradas que levam ao litoral do país. Entre o fim da tarde de hoje e o início da manhã deste sábado, estima-se que o número de carros nas rodovias vá ficar cinco a seis vezes maior.

Durante todo o feriado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará a Operação Ano-Novo, que contará com helicópteros, kits de bafômetros e 9.200 policiais em escala de revezamento para fiscalizar os 68.000 quilômetros de rodovias federais.

Segundo o inspetor da PRF Fabiano Moreno, a operação de fiscalização também terá o apoio da campanha Rodovia – projeto em que agentes da PRF e do Detran de estados e municípios realizam operação de coordenação e fiscalização focada na prevenção da direção de motoristas alcoolizados. "Com o trabalho em conjunto, o motorista que sair da cidade hoje passará por uma fiscalização mais rígida nas estradas federais", disse.

Em Brasília, a estimativa é que, entre os dias 29 de dezembro e 2 de janeiro, cerca de 30 mil pessoas deixem a capital por meio do terminal rodoviário interestadual. Os destinos mais procurados foram Goiânia, Unaí e Rio de Janeiro. A expectativa é que, no feriado, aproximadamente 53 mil pessoas utilizem o transporte rodoviário partindo da capital.