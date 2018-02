Movimento de veículos intenso nas estradas nesta manhã O movimento dos veículos nas principais estradas que cortam São Paulo continua intenso na manhã deste sábado, 17, principalmente nas rodovias que seguem em direção ao litoral do Estado. O fluxo de veículos está bem acima do normal na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, no litoral sul de São Paulo. A lentidão vai do km 280 até o km 292. Há lentidão também pelo sistema Anchieta-Imigrantes, com trechos de parada entre o km 28 e o km 40, no início de serra. A praça de pedágio tem congestionamento em função do excesso de veículo. Segundo a Ecovias, 193 mil carros já passaram pelo pedágio rumo ao litoral até as 6h30 deste sábado. A melhor opção é seguir pela rodovia Anchieta. Já os motoristas que seguem em direção ao litoral norte encontram morosidade na rodovia Carvalho Pinto e trecho de paradas no entroncamento com a rodovia dos Tamoios, onde a polícia rodoviária está realizando a Operação Pare e Siga, entre os km 18 e 28. Uma das pistas para a subida está sendo liberada de tempos em tempos para ajudar na fluidez do tráfego. Na rodovia Oswaldo Cruz, que chega a Ubatuba, o trânsito também está carregado mas sem paradas. A rodovia Mogi-Bertioga segue com trânsito lento, principalmente no trecho de serra, que está com forte neblina. A Rio-Santos tem congestionamento no acesso à Riviera de São Lourenço. O tempo de espera nas balsas entre São Sebastião e Ilhabela é de 90 minutos. Para os motoristas que preferiram viajar ao interior, o trânsito está complicado na rodovia Castelo Branco, na altura de Barueri, entre os km 21 e 25. O sistema Anhangüera-Bandeirantes apresenta tráfego intenso, mas sem pontos de paradas. Já a rodovia Régis Bittencourt está com 36 quilômetros de lentidão, entre os km 300 e 336, na região de São Lourenço e Miracatu. Capital Ainda na cidade de São Paulo, os motoristas encontram trânsito complicado na avenida Bandeirantes, na zona sul da Capital. Às 8h15, eram registrados mais de sete quilômetros de congestionamento na pista que segue em direção à rodovia dos Imigrantes. A lentidão ia desde o acesso á rodovia até a ponte Engenheiro Ary Torres. A lentidão atingia também a Marginal do Pinheiros. A pista expressa sentido Interlagos apresentava quase dois quilômetros de morosidade, entre as pontes Ary Torres e Eusébio Matoso. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o motivo para o congestionamento é devido ao grande número de veículos que se dirigem ao litoral sul da Estado. Um acidente ocorrido por volta das 5 horas, deixou a Marginal do Tietê com trânsito lento, na pista expressa sentido Castelo Branco. Dois caminhões e um veículo de passeio colidiram perto da ponte Vila Guilherme. A morosidade era de dois quilômetros.