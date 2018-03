Movimento é intenso nos aeroportos do País, diz Infraero

O movimento é intenso nos principais aeroportos do País neste sábado, primeiro dia do feriado prolongado de Tiradentes. De acordo com boletim da Infraero, dos 579 vôos programados até às 10 horas, 8,3% apresentaram atrasos superiores a uma hora e 4,8% foram cancelados. Veja Também: Confira o trânsito No Aeroporto Internacional de Guarulhos, dos 78 vôos agendados, oito (10,3%) decolaram uma hora depois do horário previsto e quatro (5,1%) foram cancelados. Em Congonhas, 6,9% dos 58 vôos programados sofreram atraso e apenas um foi cancelado. No Rio de Janeiro, o feriado também começa sem grandes problemas nos aeroportos. No Santos Dumont, não houve nenhum atraso nem cancelamento. Já no Aeroporto do Galeão, 8,6% das partidas sofreram atraso e 10,3% foram canceladas, de um total de 58 agendamentos. Em Brasília, das 40 partidas programadas, cinco (12,5%) demoraram mais de uma hora para sair a partir do horário previsto e três (7,5%) foram cancelados.