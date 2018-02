Movimento é tranqüilo nas principais rodovias do País As principais estradas que ligam a capital paulista ao interior e litoral do Estado apresentam movimento normal de veículos, sem congestionamento, na manhã desta sexta-feira, 6. Segundo a Ecovias, o Sistema Anchieta-Imigrantes está com sete faixas reservadas para os motoristas que descem a serra e outras três para quem tem a Capital como destino. O motorista que vai para a Baixada Santista pode utilizar as duas pistas da Via Anchieta e a pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Sentido capital, a pista norte da Rodovia dos Imigrantes está em operação. No Sistema Anhangüera-Bandeirantes, de acordo com a AutoBan - concessionária responsável pelo sistema -, o tráfego é normal tanto no sentido interior como na chegada à capital. O fluxo está mais intenso na Bandeirantes, sentido interior, mas não há nenhum ponto de congestionamento. Ainda de acordo com a concessionária, não chove nas rodovias e a visibilidade é total. Na Rodovia Castello Branco, o movimento é tranqüilo nos dois sentidos, de São Paulo a Itu. A Rodovia Raposo Tavares também apresenta situação tranqüila na manhã desta sexta-feira; de Cotia a Araçoiaba da Serra o tráfego é normal. A Viaoeste estima receber nas duas rodovias 350 mil veículos. Os motoristas que trafegam pela Rodovia Presidente Dutra enfrentavam trânsito normal no sentido Rio-São Paulo. Segundo a NovaDutra, concessionária responsável pela estrada, no sentido São Paulo-Rio o tráfego está normal e a visibilidade é total. As rodovias sob concessão da Dersa também apresentam tráfego normal.