O movimento é tranquilo nos principais aeroportos do País na tarde desta terça-feira, 12, volta do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. Porém, o número de voos cancelados superou o de atrasos.

De acordo com a Infraero, até as 16 horas, das 1.575 operações programadas, 160 foram canceladas, o que representa 10,2% dos voos. Outras 71 operações atrasaram mais de meia hora (4,5%)

No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, quatro dos 132 voos programados foram suspensos (3%) e nove sofreram alteração no horário (6,8%).

Ainda segundo a estatal, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, das 153 operações previstas, 24 foram canceladas (15,7%) e quatro atrasaram (2,6%).

No Aeroporto Tom Jobim, no Rio, cinco dos 78 voos programados foram suspensos (6,4%) e quatro saíram fora de hora (5,1%). Já no Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, das 123 operações previstas, sete foram canceladas (5,7%) e três atrasaram (2,4%).