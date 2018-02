Movimento intenso e cerca de 10% dos vôos atrasam no País Por volta das 11 horas desta quinta-feira, 5, véspera de feriado, o movimento era intenso nos principais aeroportos do País. De acordo com boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), da zero hora até às 10 horas, 9,6% do total de vôos tiveram atrasos superiores a uma hora. Dos 563 vôos programados, 54 estavam fora de horário previsto e nove foram cancelados - o que representa 1,6%. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, tinha o maior número de atrasos: dos 68 programados, 13 estavam fora de horário, o que representa 19,1% do total. Já o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, o movimento era tranqüilo, apenas um, dos 84 vôos programados, estava atrasado (o equivalente a 1,2% do total). Em Brasília, o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek apresentava quatro vôos fora de horário, dos 27 programados, o que corresponde a 14,8%. Segundo a Infraero, em Belo Horizonte, no Aeroporto de Cofins, os atrasos chegavam a dois dos 19 programados - 10,5% do total. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, até às 10 horas, apresentava dois atrasos entre chegadas e partidas dos 17 programados. O Aeroporto de Goiânia tinha situação tranqüila: dos oito vôos programados, apenas um estava fora do horário previsto. De acordo com a Infraero, o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, tinha 16,7% do total de vôos atrasos - quatro, dos 24 programados - e apenas um cancelamento. O Aeroporto Internacional de Belém tinha movimento intenso: dos 19 vôos programados, três estavam fora de horário, o que corresponde a 15,8% do total. Já o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, segundo a Infraero, apresentava atrasos em 13,3% do total de vôos - dois, dos 15 programados.