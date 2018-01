Movimento nas estradas de SP é tranqüilo O movimento é bastante tranqüilo neste momento nas principais rodovias de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária e as concessionárias que administram as estradas, o tráfego é normal no Sistema Anchieta-Imigrantes, no Sistema Anhangüera-Bandeirantes e nas Rodovias dos Tamoios, Trabalhadores, Dutra, Fernão Dias, Régis Bittencourt e nas litorâneas Padre Manuel da Nóbrega e Piaçagüera-Guarujá. A Polícia Rodoviária Estadual divulgou um balanço dos acidentes registrados neste feriado prolongado de Corpus Christi. Das 12 horas da última quarta-feira até ontem à noite, foram registrados 142 acidentes, que resultaram em 77 vítimas e 12 mortos. A operação deverá se estender até às 12 horas de segunda-feira. Nemhum acidente grave foi informado nas últimas horas. Em função do feriado prolongado, o rodízio de veículos está suspenso nesta sexta-feira. Assim, os carros com chapas finais nove e zero podem circular normalmente em toda a cidade durante todo o dia. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o esquema será retomado na segunda-feira, quando os carros com placas de finais 1 e 2 não poderão transitar entre 7 e 10 horas e das 17 às 20 horas.