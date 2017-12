Movimento nas estradas já congestiona marginais O trânsito está congestionado na Rodovia Castelo Branco nos dois sentidos. Quem segue em direção a São Paulo já enfrenta lentidão entre os quilômetros 17 e 13, trecho que se estende de Osasco até o início das marginais Tietê e Pinheiros. No sentido interior, a Castelo Branco apresenta trânsito ruim do km 19 ao km 25, de Osasco a Barueri. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o congestionamento na pista expressa Marginal Tietê no sentido Rodovia Ayrton Senna já alcançou 14 quilômetros, num trecho que vai da Rodovia Castelo Branco até as proximidades da Ponte Cruzeiro do Sul. Pela pista local, a lentidão chega a nove quilômetros entre a Castelo e a Ponte da Casa Verde. Quem segue pela pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros no sentido Interlagos encontra quase seis quilômetros de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária. Pela via local, o congestionamento se estende desde a Castelo até a Ponte do Jaguaré. A CET registrou 91 quilômetros de congestionamento nas principais vias de São Paulo às 15 horas. Se comparado com a média para o horário no último 9 de julho, o índice está baixo. Naquele feriado foram registrados 105 quilômetros de lentidão. O motorista que viaja do Rio de Janeiro com destino a São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra encontra dois quilômetros de trânsito ruim no km 69 da via, na região de São João de Meriti, no Rio, devido a um engavetamento que envolveu três veículos no início desta tarde, informou a NovaDutra, empresa que gerencia a rodovia. No sentido Rio de Janeiro, há 900 metros de lentidão pela pista lateral da Dutra.