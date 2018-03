Movimento prejudica combate à leishmaniose A greve da Polícia Civil também prejudica o combate à leishmaniose em Andradina (SP), onde ao menos mil cães contaminados continuam com os donos. Os cachorros não são capturados porque os grevistas não solicitam à Justiça mandados de busca e apreensão. O envio dos mandados depende do delegado, segundo Márcio Occhiuci Guimarães, chefe dos escrivães do 1º Distrito Policial. ''Só atendemos casos graves'', disse. Sem o documento, o Centro de Controle de Zoonoses não pode apreender o cachorro cujo dono se negar a entregá-lo. O delegado-titular do 1.º DP, Paulo César Ferreira, prometeu enviar todos os ofícios à Justiça a partir de agora.