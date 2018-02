Movimento tranqüilo nas rodovias paulistas pela manhã O movimento de veículos nas principais rodovias que ligam São Paulo ao interior e ao litoral permanecia tranqüilo por volta das 7h15 deste sábado, 28, início do feriado prolongado do Dia do Trabalho. Segundo a polícia rodoviária federal, as rodovias Fernão Dias, presidente Dutra e Régis Bittencourt apresentavam fluxo normal de veículos, assim como as rodovias estaduais. As rodovias Anchieta e Imigrantes, que ligam a cidade ao litoral sul, apresentavam tráfego normal e garoa em alguns pontos, mas sem neblina, segundo a concessionária Ecovias. Os sistemas Castelo Branco-Raposo Tavares e Anhangüera-Bandeirantes, que ligam são Paulo ao interior do Estado, também tinham tráfego fluindo normalmente. O tempo era bom e sem chuvas, segundo a polícia rodoviária. Havia garoa na rodovia dos Tamoios, que segue em direção ao litoral norte do Estado, mas sem neblina. O tempo estava encoberto também no Rodoanel Mário Covas, na rodovia Ayrton Senna e na rodovia Dom Pedro I, em Campinas, mas sem lentidão. Não há registros de acidentes nas rodovias.