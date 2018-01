Movimento tranqüilo nos aeroportos do País Apesar do grande número de vôos cancelados, o movimento nos aeroportos do País foi tranqüilo ontem. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), dos 1.718 vôos programados até as 21 horas, 298 (17,3%) foram cancelados e 69 (4%) atrasaram mais de uma hora. A Gol foi a que mais suspendeu vôos ? 51 no total.