Movimentos sociais farão panfletagem nacional em apoio a Lula A visita do presidente Lula à cidade de São Paulo neste fim de semana será reforçada por uma panfletagem nacional promovida por movimentos sociais em apoio a sua candidatura. A manifestação, proposta pelo coordenador de mobilização da campanha de Lula, João Felício, ocorrerá no mesmo dia em que o presidente janta com empresários no Jockey Club de São Paulo. Além disso, ela precederá uma caminhada marcada para o sábado, em que Lula visitará o bairro de São Mateus, zona leste da cidade. A primeira panfletagem nacional organizada pela mobilização da campanha de Lula ocorreu no último dia 21 e contou com a participação de representantes de diversas entidades sociais, entre eles, membros da União Nacional dos Estudantes (UNE), do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e da Central de Movimentos Populares (CMP). Na primeira edição, houve a distribuição de 1 milhão de cartas em apoio à reeleição de Lula nas 150 maiores cidades do País. Também dessa vez, a panfletagem deverá abranger as principais capitais brasileiras. As atividades de panfletagem fazem parte de uma estratégia desenhada pela coordenação de campanha para resgatar o papel dos movimentos sociais na campanha de Lula. Sob o argumento de que esses grupos foram "secundarizados" na eleição de 2002, o PT espera recuperar o papel da militância como elemento fundamental do processo eleitoral. Ainda por meio desse plano, o PT pretende criar comitês populares que poderão fazer sugestões para montar o programa de governo para um eventual segundo mandato do presidente Lula.