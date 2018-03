Movimentos sociais fazem planfletagem pró-Lula Os movimentos sociais prometem iniciar hoje, em pelo menos 21 capitais, a distribuição de planfletos que apóiam a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O material é 90% da cor vermelha e vem com a inscrição "Os movimentos sociais voltam às ruas por Lula e pelo Brasil". Diz ainda como legenda de uma foto de Lula na rua, em plena campanha eleitoral: "Movimentos sociais se unem para apoiar a reeleição de Lula e o processo de mudanças que está transformando o Brasil num país melhor". O panfleto com quatro páginas em duas folhas, explica no seu interior que os movimentos sociais, cujos os nomes estão na contracapa, que cerca de 32 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza e outros sete milhões chegaram à classe média. E seis milhões de empregos foram criados, quatro milhões deles com carteira assinada". Diz ainda que seis milhões de empregos foram criados, quatro milhões deles com carteira assinada. Ao final diz que "com a força do povo, é Lula de novo". Mais de 50 entidades assinam o panfleto. A panfletagem é o primeiro de uma série de atos que os movimentos sociais pretendem realizar pelo Brasil nas próximas semanas, todos de apoio à reeleição. Já estão marcadas sete grandes manifestações, de 19 de agosto a 21 de setembro. Este texto foi alterado às 14h30, para correção de informação