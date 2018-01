MP cria disque-denúncia contra irregularidades eleitorais O Ministério Público (MP) de São Paulo criou um sistema de disque-denúncia específico para combater irregularidades nas eleições deste ano. Num comunicado veiculado nesta terça-feira, 01, o MP informou que o objetivo do serviço é evitar abusos relacionados, por exemplo, à publicidade eleitoral e ao mau uso do poder político e econômico pelos candidatos. A iniciativa surgiu em resposta aos escândalos de corrupção que marcaram a cena política ao longo do último ano. O serviço, criado em parceria com o Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE), permitirá o recebimento de denúncias por meio do telefone 0800-600-7400, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 20 horas; e aos sábados, entre 8h30 e 12h30. As informações coletadas por meio do sistema serão direcionadas ao MP e remetidas a promotores da Justiça Eleitoral ou à Procuradoria Regional Eleitoral.