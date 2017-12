MP dá 10 dias para Nova Friburgo adequar abrigos às vítimas das chuvas

SÃO PAULO - O município de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, terá até dez dias para melhorar as condições dos abrigos na cidade. A medida foi pedida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

A ação civil pública, com medida de liminar, foi feita na última quarta-feira, 2, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo, por ato omissivo frente à constatação de diversas impropriedades nas condições dos abrigos que acolhem os desalojados das chuvas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O MPRJ requer que a Prefeitura seja obrigada, entre outras medidas, a adequar os espaços fisicamente - são, conforme a ação, mais de 20 abrigos - para individualizar as unidades familiares e separar adultos solteiros de famílias. O MP requer também a remoção das pessoas acolhidas em escolas da rede pública ou particular, a fim de garantir a "retomada desses espaços para o exercício da função que lhes é afeta e o retorno às aulas."

Além disso, o MP pediu ao Município que apresente laudos técnicos sobre a segurança dos imóveis onde se situam ou serão instalados os abrigos, demonstrando que não se encontram em área de risco. Todas essas ações, segundo a ACP, devem ser realizadas em até dez dias.