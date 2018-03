MP decide se mantém salário de promotor O Ministério Público de São Paulo decide hoje se mantém a vitaliciedade do promotor de Justiça Thales Ferri Schoedl, que atirou e matou na hora Diego Mondanez, e feriu Felipe Siqueira. O promotor alega que eles teriam mexido com sua namorada em dezembro de 2004, em Bertioga. Amparado por liminar do Tribunal de Justiça, Schoedl voltou ao cargo sem exercer a função (mas recebe o salário). O caso será julgado por 42 procuradores do Órgão Especial do Conselho de Procuradores.