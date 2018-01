MP denuncia 11 por tráfico de drogas no centro do Rio

SÃO PAULO - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou na última quinta-feira, 15, 11 integrantes de uma quadrilha de tráfico de drogas que atuava na Lapa, no centro da cidade. O órgão também requereu a prisão preventiva dos criminosos. A informação foi divulgana nesta segunda-feira, 19.

O líder da quadrilha, Pablo Carlos Rodrigues Rabello, de 18 anos, e os demais integrantes foram denunciados pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Entre os denunciados estão traficantes do Morro Santo Amaro (Catete) - comunidade responsável pelo abastecimento dos pontos de venda.

Os pontos de venda funcionavam nas Ruas Joaquim Silva, Pinto Martins, Taylor, Manoel Martins, Ladeira Santa Teresa e Travessa Mosqueira.