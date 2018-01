MP denuncia 14.º por cratera de Pinheiros O Ministério Público Estadual denunciou à Justiça outro integrante do Consórcio Via Amarela por homicídio culposo com agravante de negligência na tragédia da Estação Pinheiros do Metrô, que matou sete pessoas em 2007. O ex-coordenador de Produção Celso Fonseca Rodrigues é a 14ª pessoa do consórcio e do Metrô apontada pelo promotor Arnaldo Hossepian Jr., que o acusa de não cobrar explicações de subordinados.