MP denuncia e prende integrantes de grupo de extermínio no Rio

SÃO PAULO - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou e prendeu dois integrantes de um grupo de extermínio que atuava na zona oeste da cidade. A denúncia por homicídio qualificado foi feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e recebida em novembro pelo juíz da 1ª Vara Criminal da capital (1º Tribunal do Júri), que decretou a prisão preventiva requerida pelo MP-RJ.

A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do MP-RJ cumpriu os mandados de prisão de Robson Luiz Ferreira de Carvalho e Rubens de Melo Barbosa, o Rubinho, na última sexta-feira. O primeiro foi encontrado em casa, no bairro de Pedra Guaratiba, na zona oeste.

Rubens também foi preso em sua residência. Com ambos, foram apreendidos um revolver e mais oito munições. Os dois foram levados à 35ª DP de Campo Grande.

Robson e Rubinho são acusados de assassinar Ramon Ribeiro Santos em um bar em Capoeira Grande, em Pedra de Guaratiba. Ramon, que seria usuário de drogas, recebeu vários tiros, inclusive no rosto e na nuca.

Outras pessoas, que prestaram depoimento ao Gaeco, já teriam sido intimidadas pela dupla, considerada extremamente violenta, tendo já cometido outros homicídios.