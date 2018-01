MP denuncia homem que matou jovem durante carona combinada por app

O Ministério Público informou nesta terça-feira, 21, ter finalizado a denúncia envolvendo o homem que confessou matar e roubar a jovem Kelly Cristina Cadamuro, de 22 anos, durante uma carona marcada pelo WhatsApp. O suspeito pelo crime, Jonathan Pereira do Prado, de 33 anos, responderá por latrocínio (roubo seguido de morte), estupro, ocultação de cadáver e fraude processual.

Acusado de matar jovem durante carona é agredido na cadeia

Foragido da cadeia desde março, ele confessou ter assassinado a vítima em Frutal, em Minas Gerais, para roubar seu carro. A jovem deu carona ao rapaz ao sair de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, com destino a Itapagipe, no Estado vizinho. Também foram denunciados - mas pelo crime de receptação - dois homens que teriam comprado partes do veículo.

Jovem morta ao dar carona economizava dinheiro para casamento

De acordo com a denúncia, Kelly foi asfixiada, perdeu os sentidos e foi violentada por Jonathan, que depois a matou por enforcamento. Segundo o MP, ele cometeu o assassinato "a fim de evitar que a vítima o reconhecesse futuramente".

A família de Kelly vinha criticando o ritmo das investigações do crime, ocorrido no início deste mês, e a possibilidade de existirem mais pessoas envolvidas no caso. Para o promotor Fabrício Lopo, porém, o encaminhamento do processo à Justiça não impede novas diligências e o aparecimento de outros suspeitos.