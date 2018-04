MP denuncia homem que montou imagem do Cristo com fuzil

Alberto Murray Neto foi denunciado nesta quarta-feira, 05, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pela divulgação na internet de imagens da estátua do Cristo Redentor trajando colete à prova de balas, segurando um fuzil e um revólver.

Para o promotor de Justiça Alexandre Murilo Graça, da 1ª Central de Inquéritos, ao postar a imagem, o denunciado "escarneceu publicamente e vilipendiou objeto de culto religioso", o que é crime de ação pública previsto no artigo 208 do Código Penal, com pena de detenção de um mês a um ano ou multa.

Segundo a denúncia, inconformado com a campanha e a candidatura da cidade do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, Alberto Murray Neto criou em 2008 um blog na internet no qual apresenta diversas considerações negativas contra o Comitê Olímpico Brasileiro e vários dirigentes do esporte nacional.

Em 15 de abril deste ano, o denunciado foi além ao postar, por e-mail, imagem do Cristo Redentor com colete à prova de balas e empunhando um fuzil e um revólver. "Ocorre que entre todas as imagens que identificam a cidade do Rio de Janeiro, o denunciado escolheu, em clara ofensa às instituições religiosas e às pessoas que professam esta fé, a do Cristo Redentor, símbolo religioso das igrejas cristãs que retrata o amor e o perdão", afirmou o promotor.