MP denuncia inglesas por estelionato Shanti Andrews e Rebecca Turner, as advogadas inglesas acusadas de terem forjado o furto de suas bagagens para receber dinheiro do seguro, ouviram ontem, na 27ª Vara Criminal do TJ-RJ, a denúncia do Ministério Público que deu origem ao processo de estelionato a que vão responder. A pena para o crime vai até 5 anos de prisão. Ainda não há data para o depoimento delas à Justiça.