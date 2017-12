MP denuncia motorista por morte de Sendas O Ministério Público do Rio anunciou ontem que ofereceu denúncia à 1ª Vara Criminal da capital contra o motorista Roberto Costa Júnior, acusado de matar Arthur Antônio Sendas, sócio dos supermercados Sendas. Para o promotor Marcos Kac, Costa agiu consciente e voluntariamente ao atirar contra o empresário na entrada de serviço do apartamento de Sendas, no Leblon, zona sul do Rio, no dia 20 de outubro. O MP ainda pediu prisão preventiva.