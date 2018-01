MP obtém liminar que mantém o traficante Polegar preso

RIO - O Ministério Público do Rio (MPRJ) obteve na 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) liminar que susta a libertação do traficante Alexander Mendes da Silva, conhecido como Polegar, ex-chefe do tráfico do Morro da Mangueira. A medida determina o "recolhimento do alvará de soltura", restabelecendo a prisão preventiva decretada pela 4ª Vara Criminal da Capital e que fora suspensa.

Com a decisão do TJ do Rio, o MP do Rio espera manter Polegar preso no presídio federal de Porto Velho, em Rondônia. No início da semana, a Justiça Federal havia determinado a soltura do criminoso, que está preso desde outubro de 2011.