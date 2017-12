MP pede anulação do leilão de terreno de Sérgio Naya O Ministério Público do Estado pediu hoje à Justiça a anulação do leilão em que o Banco do Brasil comprou o terreno na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste, pertencente ao ex-deputado Sérgio Naya. No leilão, realizado para arrecadar recursos para pagar as indenizações às vítimas do desabamento do Palace II, o Banco do Brasil fez a melhor oferta - algo em torno de R$ 25 milhões -, mas nem sequer retirou do cartório, dentro do prazo legal, a guia de depósito para o pagamento. A intenção era efetuá-lo por meio da compensação de um crédito que tem com o empresário. Segundo o titular da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva do Consumidor, promotor Rodrigo Terra, o leilão deve ser cancelado porque não foi efetuado o pagamento no prazo legal. "E deve-se impor a multa de 20% sobre o valor do lance ao arrematante", afirmou. No documento apresentado, o MP opina que seja aceita a oferta de uma rede de supermercados, que propôs pagar R$ 20 milhões. A presidente da Associação de Vítimas do Edifício Palace II, Rauliete Barbosa Guedes, concordou com a decisão do MP. "Se eles não fizeram o depósito, têm de pagar a multa, que deve chegar ao valor de R$ 5,4 milhões. E o terreno deve ir a leilão novamente", disse.