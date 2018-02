MP pede fechamento de auto-escolas O Ministério Público de Alagoas entrou ontem na Justiça com uma ação civil pública solicitando o fechamento de todas as auto-escolas do Estado, até que sejam apuradas denúncias de fraude e outras irregularidades nas unidades. Até mesmo a carteira de habilitação do diretor-geral do Detran-AL, Antônio Sapucaia, apresentava irregularidades. As denúncias serão apuradas pela PF.