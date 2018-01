MP pede prisão de motorista de transporte escolar suspeito de abusar de crianças

RIO - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou à Justiça o motorista de transporte escolar Carlos Inácio Coentro Portela por estupro de vulnerável e pediu a decretação da prisão preventiva dele. De acordo com a denúncia, Portela abusou sexualmente de duas crianças de 5 anos no fim do ano passado, em ocasiões distintas, na Ilha do Governador, zona norte do Rio.

As crianças sofriam os abusos sexuais quando ficavam sozinhas com o acusado no veículo. As crianças passaram a apresentar comportamento anormal, levantando suspeitas, que foram comprovadas em avaliação psicológica.

A denúncia também aponta que o acusado é suspeito de praticar abusos sexuais contra outras crianças, segundo informações da Polícia Civil. Esses casos continuarão a ser investigados pelo MPRJ. Caso seja condenado, Portela poderá cumprir de oito a 15 anos de prisão.