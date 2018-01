MP prepara-se para greve de prefeitos O Ministério Público vai responsabilizar judicialmente todos os prefeitos do Estado de São Paulo que decretarem ponto facultativo na próxima terça feira. A ?greve? das prefeituras foi convocada em protesto contra a queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios e na arrecadação do ICMS. O Diário Oficial publica comunicação do procurador-geral da Justiça, Luiz Antônio Guimarães Marrey, na qual recomenda aos promotores de Justiça que atuam na área da defesa dos direitos constitucionais do cidadão que estudem a adoção de medidas jurídicas cabíveis. O objetivo é a " apuração de eventual responsabilidade pela paralisação dos serviços públicos e dos possíveis danos à coletividade?.