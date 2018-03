MP realiza busca e apreensão de documentos no Cindacta

O Ministério Público Federal, com o apoio da Polícia Federal, montou uma operação na manhã desta terça-feira, 7, para a busca e apreensão simultânea no Centro Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta-1), de Brasília, e nos departamentos de controle de tráfego aéreo de Guarulhos (Cumbica) e São Paulo (Congonhas). Segundo o MP, a operação tem como objetivo a apreensão dos registros de ocorrências que contém informações sobre as falhas no controle de tráfego aéreo, o que permitirá avaliar os riscos aos quais estão expostos os passageiros e tripulantes de aeronaves. Após a apreensão, o MPF requisitará peritos e começará a análise do material apreendido. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela juíza federal Maria Isabel do Prado, da 2ª Vara Federal de Guarulhos.