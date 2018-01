MP vai denunciar suspeito de crimes O Ministério Público do Paraná vai apresentar até segunda-feira denúncia contra Juarez Ferreira Pinto, de 32 anos, apresentado pela polícia como principal suspeito de ter matado o estudante Osíris Del Corso, de 22 anos, e ferido e molestado sexualmente M.L., de 23, em uma trilha do Morro do Boi, em Matinhos, litoral paranaense. A polícia indiciou o acusado por homicídio, latrocínio tentado e atentado violento ao pudor. Ontem, a polícia divulgou vídeo em que a jovem reconhece o suspeito como o autor do crime.