MP vai instaurar inquérito sobre show do RBD O Ministério Público vai instaurar inquérito civil para apurar de quem eram as responsabilidades pela desastrada tarde de autógrafos da banda mexicana RBD, que terminou em tragédia no sábado, com a morte de 3 pessoas. Em entrevista ao SP TV, da Rede Globo, o promotor da Infância e da Juventude Motauri de Souza disse que o MP também vai investigar se havia as autorizações necessárias para a realização do evento e verificar se a estrutura montada era adequada. "Com segurança, a estrutura montada era insuficiente", disse. Segundo Souza, de 30 a 45 dias serão apresentados os resultados sobre o caso e serão tomadas as providências administrativas necessárias.