MP vai se mostrar contra inclusão de Eliza na lista de testemunhas de Bruno

RIO - O Ministério Público vai se dizer contra a lista de testemunhas indicadas pela defesa do ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes de Souza - entre elas Eliza Samudio - em processo que apura a responsabilidade do atleta no sequestro e lesão corporal contra a jovem, em outubro de 2009, no Rio.

Além de Eliza, que é considerada morta pela Polícia Civil de Minas Gerais, o advogado Ércio Quaresma indicou como testemunhas o diretor e a presidente do Flamengo, Zico e Patrícia Amorim, e os atacantes Adriano e Vágner Love.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É no mínimo falta de sensibilidade constar no rol de testemunhas o nome da Eliza. Vou contestar esta e as demais indicações de jogadores que não estão no Brasil. Vejo na defesa uma tentativa de atrasar o processo", disse o promotor Eduardo Paes.

Além de Bruno, o amigo do goleiro Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, também foi denunciado no processo. Em depoimento à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), de Jacarepaguá, à época, Eliza afirmou que o jogador a agrediu e tentou fazê-la abortar o filho que estava esperando, que seria de Bruno, forçando-a engolir 10 comprimidos, que seria de um abortivo.

A denúncia da tentativa de aborto não foi comprovada em exame toxicológico, concluído mês passado, após dez meses parado no IML.