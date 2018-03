MPE acusa PSDB de usar propaganda para promover Alckmin O Ministério Público Eleitoral (MPE) acusou o PSDB de aproveitar a propaganda partidária para fazer promoção pessoal do candidato à Presidência da República, Geraldo Alckmin, e do candidato à reeleição ao governado do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no Espírito Santo, segundo o site do TSE. Como punição, o MPE pede a cassação do direito de transmissão da propaganda do PSDB no próximo semestre. Para o MPE, a conduta infringiu a Lei dos Partidos Políticos que proíbe a "divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais ou de outros partidos" na propaganda partidária gratuita.