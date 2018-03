MPE oferece denúncia contra membro do PCC O Ministério Público Estadual ofereceu ontem denúncia contra o preso Rogério Theodoro Toste, apontado como membro do PCC. Ele e sua mulher são acusados de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e tráfico de drogas. Entre 2004 e 2006, eles teriam movimentado R$ 198 mil. Investigações do Gaeco apontam que os recursos tinham origem no tráfico e em extorsões.