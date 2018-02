MPE pede indiciamento de 11 pessoas pelo acidente da TAM

O Ministério Público Estadual pediu o indiciamento de onze pessoas por responsabilidade culposa - não-intencional - pelo acidente com o avião da TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo em 17 de julho do ano passado, que deixou 199 mortos. No parecer final sobre o acidente apresentado nesta sexta-feira, 12, o promotor de Justiça Mário Luiz Sarrubbo recomendou o indiciamento de funcionários e dirigentes da TAM, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero). Veja também: Perícia aponta falhas de TAM, piloto, pista e Anac em acidente O que mudou - e o que não mudou - desde o acidente da TAM TV Estadão: Os registros das câmeras de segurança na hora do pouso Os nomes e as histórias das vítimas do acidente da TAM Famílias de vítimas da TAM entregam projeto de memorial Tudo o que já foi publicado sobre a tragédia do vôo 3054 Entre as recomendações de indiciados da Anac, está o nome do presidente da agência na época, Milton Sérgio Silveira Zuanazzi; a diretora da agência Denise Maria Ayres Abreu; o responsável pela Superintendência de Segurança Operacional, Jorge Luís Brito Velozo; o então superintendente de Infra-estrutura de Aeroportos Luiz Kazumi Miyada; e Marcos Tarcisio Marques dos Santos, à época superintendente de Segurança Operacional da Anac e responsável pela fiscalização da TAM. O único nome da Infraero que teve seu indiciamento recomendado pelo MPE foi José Carlos Pereira, à época presidente da empresa. Da TAM, tiveram seu indiciamento recomendado Marco Aurélio dos Santos de Miranda e Castro, diretor de segurança de vôo da companhia; Orlando Bombini Júnior, chefe de pilotos; Alex Frischmann, à época chefe de equipamento da TAM; Abd El Salam Abd El Salam Kishk, à época gerente de engenharia da TAM; e Alberto Fajerman, à época vice-presidente de operações da TAM. Também foram apontados como responsáveis pelo acidente técnicos da Airbus, fabricante da aeronave, acusados de não terem considerado obrigatória a instalação de um alarme que avisasse sobre a posição errada dos manetes do avião. Os nomes dos técnicos não foram citados no parecer. O parecer será encaminhado ao Ministério Público Federal, que decidirá se irá oferecer ou não denúncia à Justiça após o fim das investigações. O promotor afirmou que vai encaminhar seu parecer também ao Ministério da Justiça para que o órgão possa enviá-lo ao governo da França, país-sede da Airbus, sugerindo à fabricante do avião a adoção de alguma medida com relação ao procedimento com os manetes. No parecer, o promotor afirmou que três fatores que favoreceram o acidente: o posicionamento assimétrico dos manetes do avião, a ausência de grooving na pista e falhas no gerenciamento de riscos feito pela Anac, pela Infraero e pela TAM.