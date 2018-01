MPE quer fechamento da mina cuja barragem se rompeu em Mariana

BELO HORIZONTE - O promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador de Meio Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais, vai pedir na segunda-feira, 9, o fechamento da mina da empresa Samarco cuja barragem de dejetos se rompeu na quinta-feira, 5, inundando de lama o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, na região central do Estado, a cerca de 110 quilômetros de Belo Horizonte.

"Vamos recomendar à Secretaria de Estado (de Meio Ambiente) que suspenda a licença do empreendimento como um todo até que se a apure a regularidade e garanta a segurança das comunidades", afirmou o promotor. O pedido será feito dentro do inquérito civil público aberto na quinta-feira para apurar as causas da ruptura da barragem.

Um relatório feito sobre as condições de segurança da barragem servirá como base para o inquérito. O material foi encomendado pela promotoria de Meio Ambiente em 2013 ao Instituto Prístino, com base em Belo Horizonte, que atua na área de conservação do patrimônio natural. O material foi solicitado quando a empresa acionou o Estado para renovar a licença ambiental da barragem.

O relatório, conforme o promotor, foi enviado à empresa e à Secretaria de Meio Ambiente. "Vamos ver se a Samarco cumpriu tudo o que foi previsto", afirma o promotor. Segundo a pasta, o material não aponta nada de irregular, apenas recomendações de segurança, que são padrões.

Descumprimento. O promotor diz que o Ministério Público Estadual vai concentrar as investigações sobre a ruptura da barragem no possível descumprimento de normas técnicas na manutenção da estrutura pela empresa. Ferreira Pinto é coordenador de Meio Ambiente do MPE. O inquérito civil público tem 30 dias para ser concluído. "A barragem estava em processo de alteamento (levantamento para aumentar capacidade). Isso pode ter influenciado na ruptura??", questionou o promotor, se referindo à linha de investigação que será adotada pelo MPE.

Apesar do caminho pré-estabelecido para as averiguações, o promotor afirmou ter solicitado ao Observatório de Sismologia da Universidade de Brasília (UnB) informações sobre a ocorrência de 11 abalos na região de Mariana antes da ruptura da estrutura. Cerca de duas horas antes da tragédia, o observatório da UnB detectou abalos com magnitude entre 2,5 e 2,7 graus próximos a Bento Rodrigues. "Mesmo que isso tenha influenciado, é algo que pode acontecer e a empresa teria que levar isso em consideração na construção da barragem", argumentou o promotor.

O MPE apura ainda se uma explosão ocorrida em uma mina da Vale, que detém metade das ações da Samarco, em área próxima a Bento Rodrigues, possa ter influenciado no desastre. Ferreira Pinto questiona também os motivos que levaram a empresa a construir a barragem em área tão próximo a um centro urbano. Nesse sentido, o promotor afirmou já ter arrolado testemunhas no distrito que vão prestar depoimento sobre decisões tomadas pela Samarco imediatamente após a ruptura da barragem. "Tudo foi cumprido? É preciso dar um alerta à população em caso de acidente. Já temos pessoas afirmando que esse alerta não foi dado", disse.