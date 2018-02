MPF processa RedeTV! por entrevista O Ministério Público Federal em São Paulo ingressou com ação civil pública contra a RedeTV! pela exibição, sem autorização judicial, de entrevista com a adolescente Eloá. A procuradora Adriana da Silva Fernandes pede que a emissora seja condenada a pagar R$ 1,5 milhão (1% do faturamento anual bruto) ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos , por danos morais. A entrevista foi feita pelo programa A Tarde é Sua, apresentado por Sônia Abrão. A emissora disse não ter sido notificada.